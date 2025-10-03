Bölgeye renk kattı

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali, önceki akşam renkli etkinliklerle başladı. Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında hayat bulan ve 5 Ekim’e kadar sürecek olan festival, Zeytinlik Meydanı’nda saat 19.00’da resmi açılış töreniyle ziyaretçilerin beğenisine su-nuldu. Açılışta Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Hatice Baflıgil Ay-dın konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yapılan tütsü yakımıyla festival resmi olarak başladı.

Festivalde Anamur Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Akşam saatlerinde sahne alan Cemal Arslangazi ve Orkestrası ile Ayşegül Zaim ve Orkestrası, canlı per-formanslarıyla festival alanını şenlik havasına dönüştürdü. Modern dans gösterileri ise geceye farklı bir renk kattı.

Festival boyunca yöresel ürünler, el sanatları ve kültürel etkinlikler ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek. Ziyaretçiler, festival alanında hem müzik ve dans gösterilerini izleme hem de yerel lezzetleri ve el emeği ürünleri görme fırsatı buluyor.



