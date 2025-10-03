Net mesaj verdi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Girne Boğaz Şehitliği’nde gerçekleştirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda Kıbrıs Türk halkına destek mesajları verdi.

Aktürk, Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde, “tek millet, iki devlet ve tek yürek” anlayışıyla Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Aktürk, konuşmasında 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nda vatan ve millet uğruna şehit düşen Mehmetçik ve mücahitlerin anısına saygı duruşunda bulunduklarını belirtti. Girne Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen toplantıda Aktürk, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve uluslararası statüsünün korunmasının adadaki tek ve kesin çözüm olduğunu ifade etti.

Sözcü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adadaki dengeyi bozacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyledi.

Aktürk, “Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye’nin Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını korumak kararlılığımız tamdır” mesajını verdi.

