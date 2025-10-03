Dehşet verici

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sabaha karşı meydana gelen silahlı saldırı girişimiyle ilgili detaylar netleşti.

Türkiye’den geldikleri belirtilen E.D.(E-23) ve D.K. (E-22), bir barda oturan 41 yaşındaki M.Ö.S.’yi he-def aldı, ancak silah tutukluk yapınca tetikçiler amacına ulaşamadı. Tetikçiler olay yerinden koşarak kaçmaya çalışırken, bu kez de M.Ö.S. peşlerinden park alanına kadar takip ederek, belindeki silahı çıkarıp birkaç kez ateş açtı.

Meydana gelen olayın ardından tetikçiler ve M.Ö.S. tutuklanırken, 2 silah, 21 mermi ele geçirildi. Zan-lılar dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Tabanca tutukluluk yaptı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ali Gencer; olayın 1 Ekim saat 02.00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki eğlence mekanının yakınanda meydana geldiğini söyledi. Polis, Türkiye’den gelen E.D. ve D.K.’nin eğlence mekanının önünde oturan M.Ö.S.’ye ateş etmeye kalktıklarını açıkladı. Polis, D.K.’nin tabancasının tutuk-luk yapması nedeniyle iki zanlının olay yerinden kaçtığını belirtti. Polis memuru; bu kez de M.Ö.S.’nin, E.D. ve D.K.’nin arkasından koşarak park alanına geçip tabancasıyla art arda ateş ettiğini anlattı.

Polis memuru; meydana gelen olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, ilk etapta M.Ö.S’nin Gazimağusa’da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, E.D. ve D.K.’nin de Girne’de saklandıkları evde yakalandığını belirtti.

Polis memuru; MÖ.S. tarafından olayda kullanıldığına inanılan bir adet 9 mm çapında tabanca, içerisinde 9 mermi takılı olan şarjör bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yapılan ileri soruşturma kapsamında, E.D. ile D.K.’nin olay esnasında kullandıkları 9 mm’lik bir adet tabanca, şarjör ve içerisinde takılı 9 mm çapında toplam 12 adet canlı merminin Gazimağusa’da bir arazide saklamış şekilde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, olayda kullanılan tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini, ayrıca soruşturmanın derinleştirildiğini ve ek ifadelerin alınacağını kaydederek, bir gün ek talep etti.

Mahkeme; zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.