Demokrat Parti (DP) Girne İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Gecesi düzenledi.

DP Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak konuşma yaptı.

Tatar, konuşmasında iki devletli çözüm vizyonunu ve KKTC’nin güvenliği için Türkiye’nin garantörlüğünün önemini vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki devletli siyaseti onaylatıp, istikrarın devam ettirilmesiyle ülkedeki gelişim ve kalkınmanın süreceğini dile getirdi.

Tatar, “İki devletli siyaset, devletin güçlenmesi, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkına sahip çıkması ve halk olarak yoluna devam etmesidir. Bize yakışan onurlu ve başımız dik bir şekilde kendi devletimizin çatısı altında yaşamamızdır.” dedi.

Karşı tarafın federasyon temelinde çözümü savunduğunu anlatan Tatar, Avrupa Birliği’nde yer almayan Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının tehlikeye gireceğini kaydetti.

Demokrat Partililere teşekkür etti

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine verilen destekten dolayı Demokrat Partililere teşekkür etti.

DP’nin desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tatar, “5 yıl önce birlikte başardık yine birlikte başaracağız. 5 ay önce sağduyu mutabakatı kurduk ve çalışmalara devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anan Tatar, Denktaş'ın bıraktığı mirasa sahip çıkıp, onu geleceğe taşımaya devam edeceğini dile getirdi.

Tatar şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi, beka seçimidir. Devletimize ve milli değerlere sahip çıkacağız. Türkiye ile birlikte yürüyeceğiz, garantörlüğünü ve askeri varlığını sürdüreceğiz. Atak diplomasi ile tanınma yolunda ciddi adımlar atılacak. Türk Devletler Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatında bayrağımızla devletimizi temsil etmek bize yakışandır.”

Seferberlik ruhuyla bir araya geldik

Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye ile eşit egemen devlet anlayışı etrafında birleşildiğini belirterek, iki devletli çözüm yolundaki kararlılığı bir kez daha vurguladı.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ise, Girne buluşmasının seferberlik ruhuyla gerçekleştiğini ve DP’nin gücüyle Tatar’ı yeniden Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacaklarını ifade etti. DP Girne İlçe Başkanı Harun Demir de, “İki devletli çözüm vizyonuna mutlak desteğimizi yineliyor, Cumhurbaşkanımızın yanında tüm gücümüzle duruyoruz” dedi.

Perşembe Pazarını ziyaret etti

Bu arada Tatar, Gazimağusa’da Perşembe Pazarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkla iç içe olduklarını ve günlük yaşamın her alanında Kıbrıs Türk halkıyla birlikte hareket ettiklerini belirterek, “Çarşıda, sokakta, pazarda her an bir aradayız; aynı sofrayı, aynı umudu, aynı geleceği paylaşıyoruz” mesajını verdi.

