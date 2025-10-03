Halk sokağa döküldü

Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 14.55’te kaydedildiğini, 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Aynı bölgede saat 17.27’de 4,0 büyüklüğünde artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Sarsıntının ardından İstanbul genelinde panik yaşandı. Sultangazi’de vatandaşlar açık alanlara yönelirken, Bakırköy Adliyesi çalışanları ve çevredeki halk binadan tahliye edildi. Kent genelindeki okullarda öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde bahçelere çıkarıldı, veliler okul kapılarında çocuklarını bekledi.

4 bina hasar aldı

İstanbul Valiliği, çeşitli ilçelerde 4 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Valiliğin açıklamasında, “Saat 16.40 itibarıyla hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panik atak ve korku nedeniyle, 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalarla sağlık ekiplerine başvurmuştur” denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların hızlıca sahaya sevk edildiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Canan Yüceer de kent genelinde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

Trafik kilitlendi

Depremin ardından İstanbul’da yoğun trafik oluştu. Vatandaşların evlerinden ve iş yerlerinden çıkarak özel araçlarına yönelmesi sonucu D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun kuyruklar meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanırken, Avrasya Tüneli’nde ulaşımda aksama olmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 60, Avrupa Yakası’nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67’ye kadar çıktı.

Uzmanlardan kritik uyarılar

Yer Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin Marmara Denizi’nin güneyinde, ana fay kolunun dışında meydana geldiğini belirterek, “Büyük bir depremin işaretçisi olduğunu düşünmüyorum” dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek, “İstanbul’u depreme hazırlayın” uyarısında bulundu.

Daha önce de Marmara sallanmıştı

Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 13 saniye süren o sarsıntıda can kaybı yaşanmamış ancak İstanbul genelinde paniğe yol açmıştı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025, 09:51