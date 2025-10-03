Seçim arifesinde ‘şok gelişme’

Suna ERDEN

Cumhuriyet Meclisi bir sonraki toplantısını 20 Ekim tarihine ertelemekle birlikte, hükümet ortakları Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin, olağanüstü Meclis toplantısı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

tv2020’de Gündem Özel programına bağlanan UBP Genel Sekreteri ve Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ‘iki eşit egemen devlet’ tezini savunan karar metninin Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne gönderildiğini ve 6 Ekim Pazartesi günü görüşüleceğini söyledi.

Hasipoğlu, komitenin alacağı karar sonrasında Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılacağını kaydetti.

Hasipoğlu’nun konuşmasından sonra programa bağlanan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, hükümet ortaklarının seçim arifesinde başlattığı bu girişime sert tepki gösterdi.

Partisinin bu durumu değerlendireceğini ifade eden Şahali, Meclis toplantısına katılımla ilgili karar üreteceklerini belirtti.

Gündem Özel Programına telefon bağlantısıyla katılarak Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Hasipoğlu şunları söyledi:

“Meclisin Kıbrıs konusuyla ilgili karar alma yetkisi vardır. Farklı dönemlerde federasyonla ilgili kararlar üretildi. 1984-85 yıllarında federasyon tek çözüm olarak görülüyordu. 1994’te bu anlayış değişti, federasyonun tek çözüm olmadığı yönünde karar alındı. 2004’te Annan Planı sonrasında yine bir karar üretildi ve o kararda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB tarafından tanınmaması, AB’nin verdiği sözler doğrultusunda Kıbrıs Türklerine yönelik ambargoların kaldırılması gerektiği vurgulandı.

2004’teki son kararın ardından biz yeni bir kara önerisi hazırladık. Hükümeti oluşturan tüm vekillerin imzasıyla hazırlanan karar önerisinde Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın sunduğu iki devletli çözüm önerisi vardır. Karar önerimizde açıkça, Kıbrıs’ta tek çözüm modelinin iki devletli çözüm olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca ülkemize uygulanan haksız ambargoların kaldırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların yapılması gerektiği de yer almaktadır.

Hasipoğlu “Hazırladığımız karar yerinde bir karardır. Pazartesi günü görüşülecek ve Meclis iradesiyle de iki devletli çözüm vizyonu teyit edilecektir” dedi.

Kendileri çaldılar, kendileri oynadılar

CTP Genel Sekreteri Şahali, Meclis’in 6 Ekim’de olağanüstü toplantıya çağrılması girişimini sert sözlerle eleştirdi. Şahali şu ifadeleri kullandı:

Anayasa emri gereği 1 Ekim Meclisin törensel açılış günüydü. Böyle bir niyetleri olduğunu, 20 Ekim’de toplanması planlanan Meclisi 6 Ekim’de olağanüstü toplantıya çağıracaklarını, imzaya metin açtıklarını sizin aracılığınızla öğrendik. Bu davranışı son derece etik dışı buluyoruz. Sayın Tufan Erhürman, bu ülkenin 6’ncı cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla Erhürman’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili ne söyleyeceği çok önemlidir. Amaçları Erhürman’ın elini kolunu bağlamaktır. Ersin Tatar, son 5 yıldır çözümle ilgili net bir açıklama yapmıyor. Seçime 16 gün kala böyle bir girişim demokratik süreçleri hiçe sayan bir girişimdir. Bizim nezdimizde saygıyı hak etmiyor. Kendileri çaldılar, kendileri oynadılar. CTP, hazırlık aşamasında yer almadığı bir çalışmanın onay aşamasında da yer almayacaktır.”



