Gündem değerlendirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Çamlıbel bölgesinde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek toplumsal ve siyasal gündemi değerlendirdi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Nilden Bektaş Erhürman’ın da eşlik ettiği toplantıya Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kadın Örgütü Girne İlçesi temsilcileri katıldı.

Buluşmada, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkede yaşanan güncel gelişmeler ele alınırken, kadınlar sorunlarını, beklentilerini ve görüşlerini paylaştı.

Açıklamada, “Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve dayanışma ruhu içinde verimli bir şekilde tamamlandı. CTP Kadın Örgütü, benzer buluşmaları farklı bölgelerde sürdürerek kadınların sesini siyasete taşımaya devam ediyor.” denildi.

CTP Mağusa İlçesi Kadın Örgütü’nden anlamlı destek

Bu arada CTP Mağusa İlçesi Kadın Örgütü’nün Mağusa Perşembe Pazarı’nda belirli aralıklarla kurduğu İkinci El Eşya Stantlarından elde ettiği gelirle dar gelirli kadınların, çocukların ve gençlerin temel insani ihtiyaçlarını karşılamaya destek verdiği belirtildi.

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Asya İlktaç yazılı açıklamasında kadınların örgütlü emeğiyle toplanan ikinci el kıyafetlerin bir kısmının da Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Hükümetin ekonomik ve sosyal çöküş yarattığını ileri süren İlktaç, kadınların bunun bedelini en ağır biçimde ödediğini belirtti ve “Kadınların, çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Kadınların yalnız bırakıldığını kaydettiği bu sistemde birbirlerine omuz vererek ayakta durduklarını ifade eden İlktaç, “Çocukların, kadınların ve gençlerin yaşamlarını biraz olsun kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz. Kadın dayanışmasının gücüyle bu çürümüş düzene karşı direniyoruz” dedi.

İlktaç, tüm kadınları ve duyarlı yurttaşları bu dayanışmayı büyütmeye çağırırken, ikinci el eşya bağışında bulunarak katkı koyanlara da teşekkür etti.



