Dünyadan tepki yağdı

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampını bombalamasının ardından en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Bombaların hedefi olan ve aralarında çocukların da olduğu sivillerin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, katliamın boyutunu gözler önüne serdi. Hamas, Filistinlilerin “ayağa kalkması” gerektiğini söylerken saldırıya dünyadan da çok sayıda tepki geldi.

İsrail ordusu Refah'ta saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 sivil hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah bölgesindeki saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu.

Hamas: Filistinlileri öfkeyle yürümeye çağırıyoruz

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirdiği “katliama” karşı Filistinlilerin “ayağa kalkması ve yürümesi” gerektiğini söyledi.

Filistinli grup tarafından yapılan açıklamada, “Bu akşam işgal ordusunun yerinden edilenlerin çadırlarına karşı gerçekleştirdiği korkunç Siyonist katliam ışığında Batı Şeria, Kudüs, işgal altındaki topraklar ve yurtdışındaki halk kitlelerimizi, halkımıza karşı devam eden Siyonist katliama karşı ayağa kalkmaya ve öfkeyle yürümeye çağırıyoruz” denildi.

Filistinliler sokağa döküldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinliler katliama karşı sokağa çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, bugün yaptıkları açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da son 24 saatte en az 14 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Fransa'dan derhal ateşkes çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği hava saldırılarından dolayı "öfkeli" olduğunu söyledi.

Macron sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Bu operasyonlar durdurulmalı. Refah'ta Filistin vatandaşları için güvenli alan yok. Uluslararası hukuka tam saygı ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Belçika: Savaş suçlarını tamamen durdurmalıyız

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki kampı bombalaması karşısında "dehşete düştüğünü" bildirdi.

Saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan De Sutter, "Ayrım gözetmeksizin sivilleri, çocukları öldürmek uluslararası hukuka aykırıdır ve Uluslararası Adalet Divanının Refah işgalini durdurma kararını ciddi şekilde ihlal etmektedir" dedi.

De Sutter, "Bu savaş suçlarını tamamen durdurmalıyız" diye ekledi.

İspanya: Refah saldırısı durmak zorunda

Avrupa Birliği üyeleri İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini diplomatik olarak tanımasının arifesinde Madrid Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İsrail'e Refah'ta devam eden saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Albares, İrlandalı ve Norveçli mevkidaşlarıyla birlikte düzenlediği toplantıda “İsrail Refah'taki saldırısını durdurmak zorunda” dedi ve UAD'nin kararının “tüm taraflar için zorunlu” olduğunu söyledi.

Borrel'den "insancıl hukuk" vurgusu

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell de sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.

“Refah'tan gelen İsrail saldırılarında aralarında küçük çocukların da bulunduğu düzinelerce yerinden edilmiş kişinin öldürüldüğüne dair haberler karşısında dehşete düştüm" diyen Borrell, "Bunu en güçlü şekilde kınıyorum” diye ekledi.

Borrell, şöyle devam etti: “Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 11:30