Seyre doyum olmaz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Larnaka’da bulunan Tuz Gölü renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Gölün ziyaretçileri flamingoların oluşturduğu muhteşem görüntüler, ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Flamingoların görüntü cümbüşü karşısında kendinden geçen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşıyor.

Bölgeye el ele giden aşıklar da flamingoların büyülü görüntüleri karşısında mükemmel zaman geçiriyor. Flamingolar zaman zaman kuzeydeki gölteleri de ziyaret ederek mükemmel görüntüler oluşturuyor. Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen flamingolar doğaya güzellik katıyor. 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınan flamingolar, toplu yaşamı seviyor. Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 10:05