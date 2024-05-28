Verimli bir  görüşme oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sydney'deki temasları kapsamında Avustralya Federal Milletvekili Dai Le ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Avustralya ile ikili ilişkiler ve Kıbrıs meselesiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Sydney'de düzenlenen festivale de katılan Milletvekili Le ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu, kendisiyle faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'da farklı alanlarda başarılar elde ettikleri belirterek, “Buradaki Kıbrıslı Türkler, 1940’larda ilk gelişlerden sonra Avustralya'da özellikle inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasında rol oynadılar” dedi.

Görüşmede, Avustralya ile karşılıklı bağların arttırılması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Avustralya’da yaşayan Kıbrıs Türklerinin, KKTC ile olan ulaşım ve diplomatik hizmetlerin nasıl iyileştirilebileceği konuları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununun müktesep haklarımıza, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün kabulü temelinde gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik yeni vizyonunu ve pozisyonunu da görüşmede ortaya koyduğunu belirtti.