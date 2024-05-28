‘Yapmadım’ diyor

Lefke’de bir eğlence mekanında tanıştığı kıza tecavüz ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Y.G.E.(E) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın 19 gün sonra şikayeti üzerine tutuklanan zanlı hakkındaki olgular yeniden aktarıldı.

Olguları aktaran polis, zanlının 5 Mayıs 2024 tarihinde Lefke’de bir eğlence mekanında tanıştığı 22 yaşındaki yabancı uyruklu kızı evine götürdüğünü ve tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının önceki gün şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, 22 yaşındaki kadının doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti. Polis, hem zanlıdan hem genç kadından kan örnekleri alındığını, incelemenin devam ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise yine suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme, aktarılan olguları ışığında zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.