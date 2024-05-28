Sıkıntılar en aza inecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesislerinin hayat bulmasının hem narenciye üreticileri hem de bölge insanı için, Güzelyurt Hastanesi’nin hızla tamamlanmasının da Güzelyurt Bölgesi için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Yıllardır Narenciye üreticilerinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan Soğuk Hava Deposunun hayat bulması ile mevsimsel sıkıntıların en aza indirileceğini ifade eden Öztürkler, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla dün gerçekleştirdiğimiz ziyarette narenciye sektörü için çok önemli stratejik bir adım atılmıştır. Soğuk Hava Deposu ile modern ve teknolojik sistemlerle desteklenen soğuk ve donmuş muhafaza bölümlerinde, çalışkan üreticimizin ürünleri uzun süre korunabilecektir. Bu sayede üreticimizin alın teri de korunmuş olacaktır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önce asrın projesiyle ülkemize sağladığı can suyundan sonra özellikle narenciye sektörü için hayati öneme haiz Soğuk Hava Deposu Entegre Tesislerinin hayat bulmasının bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla bölgede Projenin yapılacağı alanın incelendiğini ve proje çerçevesinde yapılacakları uygulamaları ile gördüklerini kaydetti.

