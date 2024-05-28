KKTC’ye turlar artırılacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri Kuzey Kıbrıs turizmini canlandırmayı hedefleyen işbirliği kararları aldı.

Açıklamaya göre, Türkiye’nin Diyarbakır ilinde bu yıl ikincisi düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs da tanıtıldı.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) heyeti 23 - 26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen fuardaki yerini aldı.

Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda turizm profesyonellerine Kuzey Kıbrıs da tanıtıldı.

Fuarda, ülke turizminde öne çıkan noktaların yanı sıra Kıbrıs Türk mutfağının lezzetleri de ziyaretçilere sunuldu.

Uçak bilet fiyatlarının iyileşmesi

Diyarbakır’daki fuarda KITSAB heyeti ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) heyetleri bir araya geldi.

Toplantıya KKTC Turizm Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay ve TURSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın’ın yönettiği toplantında Kuzey Kıbrıs turizmini canlandıracak kararlar alındı.

Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı ve casinolar dışındaki otellerin canlandırılması konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılırken, özellikle kültür, gastronomi, doğa ve maceraya yönelik turların artırılmasına yönelik projelerin üretilmesi kararı verildi.

İki örgütün karşılıklı işbirliklerinin devam etmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda özellikle ulaşımdaki sıkıntılar da masaya yatırıldı.

Bu bağlamda uçak bilet fiyatlarının iyileştirilmesi konusunda üst düzey temasların yapılması için adımların atılacağı kaydedildi.

ROTA sistemine KITSAB üyeleri de dahil olacak

Yaklaşık 16 bin üyesi bulunan TÜRSAB’ın uyguladığı ROTA sistemine KITSAB’a üye acentelerin de dahil olması konusunda prensip kararı üretildi.

Bu kararın uygulamaya girmesiyle KITSAB üyesi acenteler 16 bin TURSAB üyesi acente ile karşılıklı satış yapabilecek.

ROTA sistemine KITSAB üyelerinin de dahil olabilmelerine yönelik olarak hukuki bir çalışma yapılacak ve çalışmanın tamamlanmasıyla iki örgütün üyeleri karşılıklı satışlar gerçekleştirebilecek.



