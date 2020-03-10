Hükümetler  kısa ömürlü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının artık içerideki ve dışarıdaki tüm konularda daha aktif olmak zorunda olduğunu söyledi.

Erhürman konuşmasında “Hükümetlerin kısa ömürlü olmalarından dolayı, orta ve uzun soluklu projeler yapılamıyor. Bir örnek verecek olursak, Sayın Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince 5 başbakan değişti. Bu şartlar ve koşullarda uzun soluklu projelerden bahsedemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

“10-15 aylık hükümet dönemlerinde ciddi adımları da atamazsınız.” diyen Erhürman, KKTC’nin istikrara ihtiyacı bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı, kesintisiz, koalisyon ortaksız, erken seçimsiz döneminde içerideki olaylarla da ilgilenmek ve liderlik yapmak zorunda olduğunu, bunun için gerekli anayasal yetkisinin de bulunduğunu dile getirdi.

Erhürman konuşmasında “Eczacılıkla ilgili politikalar, devlet politikası olmak zorundadır. Sporla ilgili yapılan bütün şuralarda gündem, sporun devlet politikası olmasıdır. Eğitim de devlet politikası olmalıdır. Yani hükümetler değiştiği zaman o politikalar değişmemeli. Hangi hükümet gelirse gelsin, o hükümet uygulamalı. Bunun Türkçe’deki karşılığı istikrardır. Biz de bu istikrarı sağlamak istiyorsak, bu işin içinde Cumhurbaşkanı olmadığı takdirde biz bunu başaramayacağız. Cumhurbaşkanı eğer toplum lideriyse bu işlerin de gailesini çekmek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Akademisyen ve sanatçılarla bir araya geldi

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, bir grup akademisyen ve sanatçıyla bir araya geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erhürman, Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılması için canla başla çalışacaklarını söyledi.