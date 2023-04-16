ABD Başkanı Joe Biden, Belfast Anlaşması'nın 25'inci yıldönümü dolayısıyla Kuzey İrlanda ve İrlanda'ya 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Biden duygusal anlar yaşadı.

Biden, Ata toprağı İrlanda ziyareti sırasında dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford Kalesini de ziyaret etti.

Biden, ziyaretinin son gününde Katolikler için sembolik bir öneme sahip olan Knock Mabedi'ne gitti.

Biden'a Knock'taki Katolik mabedini gezdiren Rahip Richard Gibbons, ABD Başkanı'nın kilisede oğlu Beau'nun son ayinini gerçekleştiren rahiple tesadüfen karşılaştıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Rahip Gibbons, Başkan gelene kadar meslektaşlarından biri olan eski ABD Ordusu papazı Peder Frank O'Grady'nin ayini gerçekleştirdiğini bilmediğini söyledi.

Gibbons BBC'ye verdiği demeçte, "Tesadüfe bakın ki, ABD'de oğluna son ayini gerçekleştiren kişi burada çalışıyor. Başkan Biden hemen onunla görüşmek istedi, gidip onu bulması için bir gizli servis ajanı gönderdi. Ağlıyordu, bu onu gerçekten etkiledi ve sonra dua ettik, bir mum yaktık ve o da bir iki dakika özel dua etti" diye konuştu.

Washington D.C.'deki Walter Reed Askeri Hastanesi'nde çalışan İrlandalı rahip O'Grady ise Biden, oğlu Hunter ve Başkan'ın kız kardeşi Valerie ile yaptığı 10 dakikalık görüşmeyi 'hoş bir sohbet' olarak tanımladı.

O'Grady İrlanda devlet kanalı RTE'ye verdiği demeçte "O beni gördüğüne çok sevindi, ben de onu gördüğüme çok sevindim. Bana kocaman sarıldı. Hunter da bana kocaman sarıldı. Yeniden bir araya gelmiş gibiydik. İnancı geçmişte o zor zamanlarda onu ayakta tuttu ve hala da tutuyor. Ona yaklaşan zorlukları olduğunu söyledim ve o da bildiğini söyledi" diye konuştu.

