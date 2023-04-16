Kabiliyetleri ortaya çıkıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği “Atölye Çalışmaları” devam ediyor.

Açıklamaya göre, ülke genelindeki liselerden 2 bine yakın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı atölye çalışmaları salı gününe kadar sürecek. Atölye Çalışmalarına katılan lise son sınıf öğrencileri 09:30– 12:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde çalışmalara katılıyor.

Çalışmalar kapsamında öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde çeşitli çalışmaları deneyimleme fırsatı buldular. 102 farklı konuda gerçekleştirilen Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Kariyer Günleri kapsamında seminer verildi

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri, DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde düzenlenen etkinlikle devam etti.

Açıklamaya göre, etkinlikte DAÜ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü mezunu Posta Gazetesi Teknoloji Haberleri Editörü Murat Gülderen “Medyada Dijitalleşme Geleneksel Medyayı Ortadan Kaldırır Mı?” konulu seminer verdi.

