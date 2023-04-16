‘Caydırıcı güç olacağız’

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Güney Kıbrıs’ın “toprağına ve devlet olarak varlığına kast edenlere karşı güçlü bir caydırıcı unsur olması için ülke savunmasını yükseltmek ve güçlendirmek üzere elinden gelen her şeyi yapacağını” söyledi.

Fileleftheros’a verdiği özel demeçte, Rum Millî Muhafız Ordusu’nu modern ve yarı-profesyonel bir ordu haline getirecek bir silahlanma planı yaptıklarını söyleyen Yorgallas, yabancı ülke ordularıyla aralarındaki mevcut işbirliklerini güçlendirmek ve yenilerini tesis etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Rum yönetiminin bölge ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve diğerleriyle savunma ve güvenlik alanlarında ikili ve üçlü işbirlikleri geliştirdiğini hatırlatan Yorgallas, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa arasındaki dörtlü işbirliğiyle Doğu Akdeniz bölgesinin AB ülkelerinin ilgi sahası, Güney Kıbrıs’ın da bölgede faaliyet gösteren gemilere hizmet üssü haline gelmesini istediklerini açıkladı.

Yorgallas, RMMO’nun bugünkü durumunun 40 yıl önceki durumuyla kıyas kabul etmediğini belirterek, özetle şunları söyledi:

“Ağır sanayi silah sistemlerinin yerini gerçek zamanlı iletişim, istihbarat toplama ve değerlendirmeye dayalı esnek, akıllı, hassas silahlar aldı. Klasik çatışmalar ötesinde tehlikeler, terör ağları ve manipülasyon da kullanılarak stratejik hedeflerin gizli ilerlemesi ile ilgili diğer hibrit tehlikelerle ilgilidir. Bugün bu olgulara uyum sağlamak zorundayız. Milli Muhafız Ordusu’nu asimetrik tehditlere, yasadışı mülteci akışları, siber savaş ve teröre karşı anında ve etkin şekilde cevap vermesi için gereken şartlara ve ihtiyaçlara uygun, modern ve esnek yarı-profesyonel ordu haline getirmek zorundayız."

Artık ambargo yok

ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ardından, RMMO ile New Jersay Eyaleti Ulusal Muhafızları arasında işbirliğini öngören “State Partnership Program”a (SPP) dâhil ettiğini hatırlatan Yorgallas, bunun kendilerine muhabere, istihbarat, siber güvenlik, tıbbi prosedürler, personel eğitimi ve liderlik kabiliyetinin geliştirilmesi gibi askerî alanlarda uzmanlık edinme olanağı sağladığını söyledi. Yorgallas bunun yanında, patlayıcı mekanizmaların pratikte etkisiz hale getirilmesi teknik bilgi alış verişi, afet göğüsleme, arama ve kurtarmada destek olanağı sağladığını ekledi.

Yorgallas, silah ambargosunun kalkmasının, “teçhizat ihtiyaçlarını karşılamada yeni ve önemli perspektifler yarattığını” vurguladı. En büyük ve teknik yeterliliğe sahip Amerikan savunma sanayiine erişim elde ettiklerini, RMMO’nun mevcut silahlarını yükselterek Yunanistan ve İsrail gibi Amerikan silahlarına sahip dost devletlerle birlikte hareket etme olanağı yakaladığını kaydetti.