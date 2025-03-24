Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD ile "ticaret savaşını" kazanabileceklerine inandıklarını söyledi. Joly, tarifelerin ve artan fiyatların Kanadalılar için öncelik olduğunu vurgulayarak, ABD ile Kanada'nın ekonomilerinin iç içe olduğunu belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamalarına ilişkin İngiliz basınına konuştu.

Joly, ABD ile ‘ticaret savaşını’ kazanabileceklerine inandıklarını söyleyerek, “ABD'nin en büyük müşterisiyiz. Çin, Japonya, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha çok Amerika'dan satın alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Joly, tarifelerin ve artan fiyatların Kanadalılar için öncelik olduğunu vurgulayarak, ABD ile Kanada'nın ekonomilerinin iç içe olduğunu belirtti.

Joly, “Bu savaşı kazanmamıza Amerikanların yardımcı olacağını düşünüyoruz çünkü kanun yapıcılarına mesaj verebilenler onlar” dedi.

