Eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi genişletilmiş Kıbrıs görüşmesini “iyi ve cesaret verici” diye niteledi.

Mavroyannis haftalık Kathimerini gazetesine verdiği özel söyleşide Cenevre’den Kıbrıs sorununun özüne ilişkin sarsıcı bir şey çıkmasını beklemediklerini ancak çıkmaz olmamasının ve bazı adımlar atılmasına karar verilmesinin “önemli ve bataktan çıkılması için kullanılabilecek bir hareketlilik yarattığını” söyledi.

Temmuz sonu gerçekleştirilecek yeni konferanstan Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesiyle ilgili önemli bir adım atılmasının, müzakere masasına oturulması için asgari ortak zemin olmasının arzulanabileceğini söyleyen Mavroyannis “Türk tarafının bugün dile getirdiği tezleri değiştirmesi zor olduğundan, asgari, bu tezlerini uzlaşılmış çerçeve içerisinde müzakere masasına oturmak için ön şart koşmaması olur” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisinin bu yönde azami katkı koyacağı görüşünü de ortaya koyan Mavroyannis “Son iki aydır bana ulaşan bilgiler Maria Angela Holguin diyor, göreceğiz.” ifadesini kullandı.

Mavroyannis yeni geçiş noktaları başta olmak üzere güven yaratılması için inisiyatifler açıklandığı hatırlatıldığında “insanların hayatının ve ortamın iyileştirilmesi için önlemler iyi. Ancak ne çözüm arayışının yerine geçer ne de Tatar’ın önerdiği gibi devletlerarası iş birliğini ifade eder.” dedi. Dört geçiş noktası açılmasında mutabakat sağlanmasının, kapı açılışları gerçekleşmiş gibi düşünülmemesi gerektiğine işaret eden Mavroyannis Türkiye’nin şu anda dört geçiş noktasının da bir pakete girmesini kabul etmesinin, geçmişte bu konuda sergilediği katı tavırda bir parça değişim anlamına geldiği görüşünü ortaya koydu.