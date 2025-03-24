800 Euro’yu kaptırdılar

Yanlarında 2 yaşındaki çocukla yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Nijerya uyruklu 3 kişi Serhatköy'de devriye halinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

Tutuklanan zanlılar Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Çocuğun annesinin Eiele Mwamikazi Netagane, babasının Zash Richard Mutegetsi olduğu belirtilirken, 3 zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri verildi. Çocuğun ise Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından geçici süre ile himaye edilmesine karar verildi.

Duruşmada zanlıların kendilerini güneye götürecek olan şahsa 800 Euro verdikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 22 Mart 2025 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Serhatköy'de devriye halinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen zanlıların güneye kaçak geçmeye çalıştıklarını söyledi. Polis; zanlıların ifadelerinde kendilerini yasa dışı yollardan güneye geçirmeleri konusunda kimliği henüz tespit edilemeyen meçhul bir kişi ile 800 Euro’ya anlaştıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis; zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, çocuğun ise bu süre içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi gözetiminde kalmasına karar verdi.

