Temmuz’da ilerleme istiyor

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, Cenevre konferansının sonuçlarından memnun olduklarını, Temmuz’daki buluşmada ilerlemenin devamını beklediklerini söyledi.

Cenevre’de bazılarının istediği ve egemenlik konularını da etkileyen tavizler verilmeden bir sonuç sağlandığını ifade eden Kombos, bazı kişilerin Türkiye’ye suçsuzluk kanıtı sağlayarak, Rum kesimine atfedecekleri bir başarısızlığa yatırım yaptıkları iddiasında bulundu.

Buna paralel olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarının BM Genel Sekreterine yönelik mektubunun önemine ve onadığı role de atıfta bulunan Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa-Türk meselelerinin Kıbrıs sorunundaki çabalarda bir parametre teşkil etmesine dair stratejik tercihinin yalnızca onaylanmakla kalmayıp, güçlendirildiğini de öne sürdü.

AB’nin müdahalesinin oldukça önemli olduğunu dile getirerek, Avrupa Konseyi ve Komisyonu başkanlarının BM Genel Sekreterine yönelik mektubunun AB’nin, Kıbrıs sorununun bir Avrupa sorunu olduğu ve tek çözüm zemininin de BM Güvenlik Konseyi kararları paralelinde olduğu hususunda tüm katılımcılara açık bir mesaj gönderdiğini savundu.

Demecinde Avrupa Birliği (AB) üye devleti statüsünün en büyük stratejik avantajları olduğunu da savunan Kombos, bunu her konjonktürde en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.



