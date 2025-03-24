Anamur suyu kurtaracak

Yağışların yetersiz olması nedeniyle Güney Kıbrıs’ın özellikle yaz aylarında ciddi bir su krizi yaşayacağı açıklandı. Rum kaynaklarına göre; bu hayati sorun Başkanlık sarayında masaya yatırıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Tarım Bakanı ve teknik personelin önerilerini dinledikten sonra onlara ‘çare üretmeleri’ yönünde talimatlar verdi.

“Vatanı kurtaralım” direktifiyle toplantı üzerine toplantı yapılan Rum Başkanlık Sarayı’nda Haspolat Arıtma Tesisinin yanı sıra Geçitköy Barajının değerlendirilmesi konularının tartışmaya açıldığı belirtildi. Türk tarafıyla elektrik konusunda işbirliği yapıldığına dikkat çeken uzmanlar, aynı şekilde su konusunda işbirliği yapılabileceğini, yer altında borularla bağlantı olmadığı için Geçitköy’den, Güney Kıbrıs’a tankerlerle su taşınabileceğini belirtti.

Politis “Susuz Kalacağız Ancak Çözüm Yok” başlığıyla manşete çektiği haberinde tarıma, bugüne kadar verilen sulama suyunun yarısından azı verilebileceği için tarımla uğraşanlardan mevsimlik dikim yapmamalarının istendiğini yazdı.

Hem içme, hem kullanma hem de sulama suyu konusunda yaşanan krizinin, turizm sezonunda daha da şiddetlenmesinin beklendiğine işaret eden gazeteye göre; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Tarım Bakanı’na ve teknokratlarına acil çözüm bulmaları yönünde direktif verdi.

Habere göre tartışılan çözümlerden biri Haspolat’taki Arıtma Tesisinin hem KKTC hem Güney Kıbrıs şebekelerine bağlanarak arıtılmış suyun hem KKTC’de hem de Güney Kıbrıs’ta sulama amaçlı kullanılması. Rum Avrupa Milletvekili Mihalis Hacipandela’nın Avrupa’daki temaslarında bu konuyu gündeme getirdiği, Avrupa Komisyonu’nun bu projeye olumlu baktığı ancak Rum yönetiminin yerine getirmesi gereken prosedürler olduğu kaydedildi. Haspolat’ta arıtılan suyun kullanılması önerisinin yeni olmadığı ve bu aşamada önemli bir çözüm sağlayabileceği de belirtildi.

Tankerlerle taşınacak

Gazete bazı siyasi unsurların, KKTC’deki Geçitköy Barajından su satın alınması ve Güney Kıbrıs’a taşınmasını da geniş bir çerçevede mercek altına altığına işaret etti. Haberde bu konunun Haspolat su arıtma tesisine benzememekle birlikte yaşanan ve sürecek kuraklık şartları altında göğüslenebilecek bir gerçek olarak görüldüğü de kaydedildi.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında elektrik alışverişi yapıldığı hatırlatılan haberde aynı şeyin su için de yapılabileceği ancak Geçitköy Barajı ile Güney Kıbrıs arasında bir boru hattı olmadığı için bu çözümün hemen uygulanamayacağı, satın alınacak suyun Güney’e tankerlerle taşınabileceği belirtildi.

Habere göre şu an Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranı yüzde 25 ve suyun yıl sonuna kadar tükenmesi bekleniyor. Birleşik Kuzey Boru Hattı Planına bağlı barajlarda bugün var olan 46 milyon metreküp suyun 8 milyon metreküpe düşmesi bekleniyor. Daha önce 18 milyon metreküp su bulunan Baf’taki barajlarda bugün 1,7 milyon metreküp su bulunuyor.