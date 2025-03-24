‘Bedel ödemeyiz’

Sırbistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Suzana Boskovic-Prodanovic AB’ye katılımı karşılığında Kosova’yı tanıması istenmesi halde Sırbistan’ın bunu yapmayacağını söyledi.

Haftalık Simerini’ye verdiği özel röportajda AB’ne Sırpların saldırgan ve Yogoslavya’nın dağılışının tek sorumlusu ilan edildiğini savunan Prodanovic, “bir zamanlar Osmanlının Batı Avrupa’ya ilerlemesinin önündeki tek askeri muhafız olmasına karşın Hırvatistan’dan Kosova’dan, Bosna Hersek’ten sürüldüğünü, BM’nin de mevcudiyetinde etnik temizliğe uğradığını iddia etti.

Sırpların, Yunan ve Bulgar halkıyla birlikte “yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu işgali kaderini paylaştığını iddia eden büyükelçi, Sırbistan’ın birleşik Avrupa’da yerini alabileceğini belirtti.

Büyükelçi “kimse tarihi geri çevirip hataları düzeltemez. Avrupa’nın Sırplara karşı, bir Ortodoks Hristiyan halka karşı yanlış yaptığına inanıyoruz. Biz de pek çok hatalı siyasi karar aldık.” dedi. Sırbistan’ın AB’ye katılmak için “ne bedel ödemesi gerektiği” sorusuna “Bizden Kosova sahte devletini tanımamız istenirse bu bedeli ödeyemeyiz, ödemeyeceğiz.” cevabını verdi, Kosova’da yaşayan Sırpların korku rejimi altında olduğunu iddia etti.

