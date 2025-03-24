Deneyimler paylaşıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen “Herkes için AB Tüketici Güvenliği Forumu”, önceki gün Lefkoşa'daki Grand Pasha Hotel’de yapıldı.

Açıklamaya göre; Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında Kıbrıs Türk topluma yönelik düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarını, Avrupa Komisyonu Temsilcisi Oya Koçak Barçın, ardından ekonomi ve enerjiden sorumlu Doç. Dr. Tuğşad Tülbentçi gerçekleştirdi.

Açıklamada, tüketici güvenliğine ilişkin güncel konuların ele alındığı panellere ev sahipliği yapan forumda Avukat Ayşe Öztabay, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Gülcan Yalınca ve psikolog Ziliha Uluboy gibi uzmanların görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada; tüketici hakları, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi konularına odaklanan etkinliğin tiyatro gösterileri ve disiplinler arası panelleri bir araya getirerek, katılımcılarla etkileşimli ve düşündürücü tartışmalar sunduğu belirtildi.

Etkinlikte AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında tüketici hakları konusunda farkındalık yaratma ve kamu-özel sektör diyaloğunu güçlendirme hedeflerine katkı sağladığının kaydedildiği açıklamada, forumun tüketici güvenliğinin önemini vurgulamanın yanı sıra Yeşil Hat ticaretinin sunduğu fırsatları öne çıkarmada "kritik" bir rol oynadığı belirtildi.

