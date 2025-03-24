15 milyon oy çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu uzun sorgulamanın ardından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurulan sandıklarda oy kullanan 15 milyon kişi İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı aday adaylığına destek verdi.
İmamoğlu'nun sağ kolu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da tutuklandı.
İşte soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılanların tam listesi.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar
- Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
- Murat Ongun / Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Mehmet Murat Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı
- Buğra Gökce/ İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
- Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi
- Murat Abbas / Kültür A.Ş. Genel Müdürü
- Serdal Taşkın / Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü
- Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü
- İpek Elif Atayman / Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü
- Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü
- Ali İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Yusuf İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Ali Nuhoğlu/ Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
- Serdar Haydanlı / İş insanı
- Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu
- Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi
- Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi
- Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul Şirket Ortağı
- Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü
- Süleyman Atik
- Mete Sarıaltun
- Serdar Öztürk
- Ahmet Çiçek
Yolsuzluk soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest kalanlar
- Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü
- Ercan Saatçi / Sanatçı
- Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı
- Birsen Şahin / İBB yöneticisi
- Alperen Aydın
- Alihan Aydın
- Canan Münüklü
- Vahit Doğan
Terör soruşturmasında tutuklananlar
- Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı
- Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü
Terör soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest kalanlar
- Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Terör soruşturmasındaki firariler
- Azad Barış (Spectrum House Direktörü/ eski HDP Genel Başk. Yard.)
- 2 firari daha.
İmamoğlu görevinden uzaklaştırıldı
Türkiye İçişleri Bakanlığı, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığınca Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Hakimlik kararına ulaşıldı
Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı, 3 kişinin de tutuklandığı 4 şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı.
Hakimlik kararında, "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan" tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu'nun, dosyada yer alan MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı uyarınca kuvvetli suç şüphesi bulunduğu aktarıldı. İmamoğlu'nun, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği hatırlatılan hakimlik kararında, bu aşamada tutuklama tedbirinin gerek bulunmadığı anlaşılarak savcılığın bu yöndeki talebinin reddedildiği kaydedildi. Kararda, "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetlerine ilişkin şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan'ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulandı.
Şüphelilerin örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri" belirtilen kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.
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Özel, “İmamoğlu’nun hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır” dedi
‘Suçsuz olduğu ortaya çıkacak’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Bir yanıyla İBB'yi yönetme iradesine kayyum atama halinin ortadan kalkması yönünden iyidir ama Başkan'ın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır." dedi.
Özel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yaptı. Özel, soruşturma kapsamında terör iddiasıyla ilgili tutuklama talebinin reddedildiğini belirtti. Özel, İmamoğlu'nun diğer dosyadan dolayı tutuklanmasına karar verildiğini aktararak, "Bir yanıyla İBB'yi yönetme iradesine kayyum atama halinin ortadan kalkması yönünden iyidir ama Başkan'ın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara, meydanlara dökülen, bugün Türkiye'nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni boşuna değildir." diye konuştu.
İBB Meclisi'nde "başkan" sıfatıyla bir vekil seçileceğini söyleyen Özel, "Ekrem Başkan suçsuzluğu ispatlanana kadar ya da tutukluluğu ortadan kalkana kadar bu vekalet görevi sürecek sonra görevinin başına dönecek." dedi. Dilek İmamoğlu ise kararın haksız ve hukuksuz yere alındığını iddia ederek, kararların hiçbir hukuki tarafı olmadığını öne sürdü.Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025, 09:41
Şimdi bu davayı cibiliyetsiz diktatör Erdoğan ve leş Gargaları kazanırsa yaşayan insanlardan hiçbirinin ömrü bir daha Türkiyeye demokrasi geleceğini GÖREMİYECEK. Onun için ya istiklal ya da ölüme kadar ne olursa olsun deneliyiz. Ve diyoruz.