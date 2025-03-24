15 milyon oy çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu uzun sorgulamanın ardından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurulan sandıklarda oy kullanan 15 milyon kişi İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı aday adaylığına destek verdi.

İmamoğlu'nun sağ kolu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da tutuklandı.

İşte soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılanların tam listesi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar

Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

Murat Ongun / Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Murat Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı

Buğra Gökce/ İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi

Murat Abbas / Kültür A.Ş. Genel Müdürü

Serdal Taşkın / Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü

Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü

İpek Elif Atayman / Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü

Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü

Ali İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Nuhoğlu/ Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Haydanlı / İş insanı

Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu

Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi

Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi

Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul Şirket Ortağı

Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü

Süleyman Atik

Mete Sarıaltun

Serdar Öztürk

Ahmet Çiçek

Yolsuzluk soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest kalanlar

Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü

Ercan Saatçi / Sanatçı

Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı

Birsen Şahin / İBB yöneticisi

Alperen Aydın

Alihan Aydın

Canan Münüklü

Vahit Doğan

Terör soruşturmasında tutuklananlar

Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı

Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü

Terör soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest kalanlar

Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

Terör soruşturmasındaki firariler

Azad Barış (Spectrum House Direktörü/ eski HDP Genel Başk. Yard.)

2 firari daha.

İmamoğlu görevinden uzaklaştırıldı

Türkiye İçişleri Bakanlığı, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığınca Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Hakimlik kararına ulaşıldı

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı, 3 kişinin de tutuklandığı 4 şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı.

Hakimlik kararında, "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan" tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu'nun, dosyada yer alan MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı uyarınca kuvvetli suç şüphesi bulunduğu aktarıldı. İmamoğlu'nun, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği hatırlatılan hakimlik kararında, bu aşamada tutuklama tedbirinin gerek bulunmadığı anlaşılarak savcılığın bu yöndeki talebinin reddedildiği kaydedildi. Kararda, "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetlerine ilişkin şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan'ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulandı.

Şüphelilerin örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri" belirtilen kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.

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Özel, “İmamoğlu’nun hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır” dedi

‘Suçsuz olduğu ortaya çıkacak’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Bir yanıyla İBB'yi yönetme iradesine kayyum atama halinin ortadan kalkması yönünden iyidir ama Başkan'ın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır." dedi.

Özel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yaptı. Özel, soruşturma kapsamında terör iddiasıyla ilgili tutuklama talebinin reddedildiğini belirtti. Özel, İmamoğlu'nun diğer dosyadan dolayı tutuklanmasına karar verildiğini aktararak, "Bir yanıyla İBB'yi yönetme iradesine kayyum atama halinin ortadan kalkması yönünden iyidir ama Başkan'ın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara, meydanlara dökülen, bugün Türkiye'nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni boşuna değildir." diye konuştu.

İBB Meclisi'nde "başkan" sıfatıyla bir vekil seçileceğini söyleyen Özel, "Ekrem Başkan suçsuzluğu ispatlanana kadar ya da tutukluluğu ortadan kalkana kadar bu vekalet görevi sürecek sonra görevinin başına dönecek." dedi. Dilek İmamoğlu ise kararın haksız ve hukuksuz yere alındığını iddia ederek, kararların hiçbir hukuki tarafı olmadığını öne sürdü.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025, 09:41