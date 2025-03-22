Tümü imha edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 14-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edildi. Yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden birinde, yerli ürünlerden ise altısında limit üstü ya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

İthal ürünlerden alınan 19 numunenin 18’i temiz çıkarken, Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait “armut Ankara” ürününde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu ürün, firmanın talebi doğrultusunda menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 25 numunenin 19’u temiz bulunurken, 5 üründe limit üstü, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı. Gazimağusa sakini Ahmet Coşkun’a ait salatalık, Güzelyurt sakini Hasan Çakartaş ile Doğancı köyü sakini Mustafa Köseoğlu’na ait valensiya portakalları, Tatlısu köyü sakini Rado Guanta’ya ait kapya biber ve Ümran Çil’e ait yeşil çarli biberde limit üstü kalıntı bulundu. Bu ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Öte yandan, Gazimağusa sakini Necati Ananaç’a ait kırmızı marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Söz konusu ürün imha edildi.

