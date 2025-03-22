Büyük paralar harcanıyor

Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile Avrupa Solu Partisi Başkanı Walter Baier’in, AB’nin barışçıl kalkınma için toplumun ihtiyaç duyduğu alanlar yerine silahlanma ve militarizasyona para harcama kararına karşı çıktığı bildirildi.

Haravgi’nin AKEL tarafından yayımlanan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Stefanu ile Baier dün bir araya gelerek, uluslararası durumlu ele aldı, endişelerini dile getirdi.

Ukrayna’daki savaşa derhal son verilerek diplomatik bir çözüm bulunması gerektiği görüşünde birleşen ikilinin, AB’nin, toplumun barışçıl kalkınması için gerekli alanlar yerine daha fazla silahlanmaya ve militarizasyona götürecek kararlarına karşı çıktığı belirtildi.

Orta Doğu’daki durumu ele alırken Filistin halkına doğrudan desteklerini yineleyerek “soykırıma son verilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967’deki sınırlarıyla Filistin devletinin tanınması" talebini yineleyen Stefanu ve Baier bu zorluklar karşısında sol güçlerin iş birliğinin ve eylemde birliğinin şart olduğunu vurguladı.

Gazete Stefanu-Baier görüşmesine Avrupa Solu Partisi Koordinatörü İsmael Gonzalez ve AKEL Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Konuları Sorumlusu Vera Polikarpu’nun katıldığını yazdı.

