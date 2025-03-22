Gönülleri hoş oldu

Gazimağusa Belediyesi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ve dernek üyeleri, Gazimağusa’daki yaşlı bakım evlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bakım evi sahiplerinin ihtiyaç ve talepleri üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, bakım evi yaşlılarına müzisyen gençler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında, İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri, 18-20 Mart tarihleri arasında mandala ve tabak boyama atölyeleri gerçekleştirirken, sağlıklı atıştırmalıklar etkinlikleri ile sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekildi.

Gazimağusa’daki Suriçi Hendek’te yürüyüş etkinliği düzenlendi. 24 Mart Pazartesi günü ise İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için “Anımsama Terapisi” etkinliği yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025, 09:50