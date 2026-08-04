Enkazın ortasında yaşam mücadelesi

İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde evlerine dönebilen Filistinliler, harabeye dönen yaşam alanlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Elektrik, temiz su ve temel yaşam ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanamadığı bölgede aileler, enkaz haline gelen evlerinde son derece zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

Yıkıntılar arasında günlük hayatlarını yeniden kurmaya çalışan ailelerden biri, ayakta kalmayı başaran eski bir küveti suyla doldurarak çocuklarını serinletmeye çalıştı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu bölgede çocuklar, küvette oynayarak hem serinledi hem de savaşın neden olduğu travmalardan kısa süreliğine uzaklaşma fırsatı buldu.

Enkazın ortasında suyla oynayan çocukların görüntüleri, Gazze'de savaşın en ağır yükünü sivillerin, özellikle de çocukların taşıdığını bir kez daha ortaya koyarken, tüm yıkıma rağmen yaşamın devam ettiğini ve ailelerin çocuklarına normal bir hayat hissi yaşatabilmek için ellerindeki sınırlı imkanları kullanmaya çalıştığını gözler önüne serdi.