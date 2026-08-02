Napoli kavruluyor

İtalya’da yaz mevsiminin başından bu yana etkisini sürdüren dördüncü sıcak hava dalgası, ülkenin güneyindeki Napoli kentinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte hem kent sakinleri hem de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bunaltıcı sıcaklarla mücadele etmeye çalıştı.

Kentin tarihi meydanları, dar sokakları ve turistik noktalarını gezen ziyaretçiler, güneşin etkisinden korunmak için şemsiye, şapka ve yelpaze kullandı. Birçok turist, günün en sıcak saatlerinde gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih ederken, sık sık mola vererek serinlemeye çalıştı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kafeler ve dondurmacılarda yoğunluk yaşanırken, turistler su, soğuk içecekler ve dondurma tüketerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı. Kentteki çeşmelerin çevresinde de serinlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları tavsiye edildi.

Meteoroloji yetkilileri ise sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, başta güney bölgeleri olmak üzere birçok kentte yüksek sıcaklıkların devam edeceğini bildirdi.

