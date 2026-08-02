Kriz şimdilik aşıldı

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 53 bininin gönüllü olarak Fas’a geri döndüğü bildirildi.

EFE haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Fas’tan Sebte’ye geçen düzensiz göçmenlerin Fas’a dönüş süreci devam ediyor.

Yetkililer, Sebte’den ayrılarak gönüllü şekilde Fas’a dönen düzensiz göçmen sayısının 53 bini aştığını tahmin ediyor.

İspanya hükümeti, başlangıçta kente düzensiz yollarla gelen göçmen sayısını yaklaşık 50 bin olarak açıklarken, Sebte yerel yönetimi bu sayının 60 bine ulaştığını belirtmişti.

Öte yandan ulusal polis, yerel polis ve askeri birliklerin, Sebte’nin farklı bölgelerinde bulunan göçmenlerle görüşerek Fas’a geri dönmeleri yönünde bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

800’den fazla göçmene müdahale edilmişti

Fas’ın Fenidek kasabası kıyılarından Sebte’ye yüzerek geçmeye çalışan 800’den fazla düzensiz göçmene 30 Temmuz’da müdahale edilmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olayın ardından hükümetin mevcut tüm imkanlarını seferber ettiğini açıklamıştı.

İspanya hükümeti, Sebte’ye yönelik düzensiz göç girişimlerindeki artış nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye askeri birlikler gönderme kararı almıştı.

Yetkililer, son 24 saatlik süreçte Sebte’ye yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldı

Bu arada İtalya, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine yaşanan kitlesel göçmen akınının ardından İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldığını açıkladı.

Roma yönetiminin aldığı kararla birlikte İtalya ile İspanya arasında uçak ve deniz yoluyla seyahat eden yolcular, Schengen kapsamında serbest dolaşım yerine yeniden pasaport kontrolünden geçecek.

İtalya İçişleri Bakanlığı, Fransa ile de anlaşarak Fransa-İtalya kara sınırındaki denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Amaç, belgesiz göçmenlerin İtalya'ya girişini engellemek olarak açıklandı.

Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin kararı muhalefetin tepkisini çekti.

Merkez sol Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinden Piero De Luca, kararın göç sorununu çözmeyeceğini savunarak, bunun yalnızca iç politikaya yönelik "demagojik" bir adım olduğunu söyledi.

Muhalefet, Ceuta'ya ulaşan göçmenlerin büyük bölümünün İtalya'ya gitme niyetinde olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Schengen nedir?

Schengen Bölgesi, 29 Avrupa ülkesi arasında pasaport kontrolü olmadan seyahat edilmesini sağlayan serbest dolaşım sistemi olarak uygulanıyor. Ancak üye ülkeler, kamu düzeni veya ulusal güvenlik gerekçesiyle bu kontrolleri geçici olarak yeniden uygulamaya koyabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026, 05:11