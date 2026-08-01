Avrupa alarmda

Fas'tan denize girerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) ulaşan yaklaşık 49 bin düzensiz göçmen, bölgede yeni bir göç krizini tetikledi. İspanya hükümeti güvenliği sağlamak amacıyla bölgeye asker gönderme kararı alırken, Avrupa Birliği İspanya'ya destek mesajı verdi. Fransa sınır kontrollerini sıkılaştırırken, İtalya ise Schengen düzenlemesini askıya alma seçeneğini gündeme getirdi.

İspanya asker sevk etti

İspanya İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte Sebte'ye yüzerek veya yürüyerek ulaşan düzensiz göçmen sayısının yaklaşık 49 bine ulaştığını açıkladı. Nüfusu yaklaşık 83 bin 600 olan kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, ordunun bölgede görev yapan birliklere destek vereceği ve güvenliğin sağlanması için tüm tedbirlerin uygulanacağı bildirildi.

Binlerce göçmenin Fas kıyılarından yüzerek Sebte'ye ulaşmaya çalışması sırasında çok sayıda can kaybı yaşandı. Yetkililerin son açıklamasına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yerel yöneticiler, günlerdir artan göç baskısı nedeniyle Madrid'den destek talep ettiklerini, ancak sınırdaki kontrol mekanizmasının büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

Melilla sınır kapısı kapatıldı

Artan göç baskısı nedeniyle İspanya yönetimi, Melilla'daki Beni Ensar Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapattı. Yetkililer, güvenlik operasyonları tamamlanıncaya kadar sınır kapısının kapalı kalacağını açıkladı.

Tüm kaynaklar seferber

Başbakan Pedro Sanchez, hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirterek, yaşananları "İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal" olarak nitelendirdi. Sanchez, kentte güvenlik güçlerinin sayısının artırılacağını, geri gönderme işlemlerinin hızlandırılacağını ve Anayasa Mahkemesi kararına uygun şekilde düzensiz geçişleri önlemek amacıyla denizde fiziksel bariyer kurulacağını duyurdu.

AB'den İspanya'ya destek

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sebte'den gelen görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Birliğimize kurallarımıza uymadan kimsenin giriş yapmasına izin veremeyiz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) dahil tüm imkanlarla İspanya'ya destek sağlanacağını açıkladı.

AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner de Birliğin gerektiğinde ilave operasyonel destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa'da siyasi gerilim

Göç krizi Avrupa'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırma kararı alırken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez hızlı sınır müdahale ekiplerinin devreye alındığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Sebte'deki gelişmelerin Avrupa'nın sınır güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, İspanya ile Schengen uygulamasının askıya alınması dahil olağanüstü tedbirleri değerlendirdiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026, 09:31