Esaret sona erdi 

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turu gerçekleştirildi.

Hamas, 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı. Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Kızılhaç'a teslim edildi.

Karşılığında İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli salıverildi.

Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Ramallah'a ulaştı.

Bırakılan Filistinliler den 18'i müebbet hapis alan isimlerden oluşuyor.

Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında beşinci turunda üç İsrailli erkek esiri serbest bıraktı.

Esirler, törenle Kızılhaç'a teslim edildi.

İsrail ordusu, rehineleri teslim aldığını doğruladı. İsrail medyası da Ofer ve Negev hapishanelerindeki 183 Filistinli mahkûmun serbest bırakılma işlemlerinin başladığını, otobüslere bindirildiklerini aktardı.

Daha sonra Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Batı Şeria'da Ramallah'a ulaştı.

Filistin halkı esirleri büyük bir coşkuyla karşıladı.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları dün yaptığı açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğunu duyurdu.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

18'i müebbet almıştı

Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakıldı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılan Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan isimlerden oluşuyor. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail, dün arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu açıkladı.

İsrail basınında, Hamas'ın esirlerin isimlerini, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği için teslim etmeyi geciktirdiği iddia edilmişti.

