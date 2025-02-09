‘Dünyayı avuçlarında taşıyorlar’

Arzu KÖPRÜLÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi ile Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği işbirliğinde "Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş Kongresi" düzenlendi.

Kongrenin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kongre’nin açılış konuşmalarını sırasıyla Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Eş Başkanı Doğuş Ertoprak, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal, TC MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı.

Tatar: Keşke yine gençlik çağımda olsam

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerle bir araya gelmekten her zaman mutlu olduğunu söyledi ve "Bugün de içimde oluşan pırıltılarla keşke yine gençlik çağımda olsam diye düşündüm" dedi.

Kendi gençlik yıllarında bilgisayar bile olmadığını hatırlatan Tatar, “oysa şimdiki gençler dünyayı avucunda taşıyor” diye konuştu.

Tatar, şimdiki gençlerin geleceklerini belirleme şansı olduğunu, ülkenin maruz kaldığı izolasyonların bile engel olamayacağı, tüm dünyanın sahip olduğu fırsatlara ulaşabildiğini, eğitim, dil ve becerileriyle kimseden geri kalmadıklarını söyledi.

Ülkenin, turizm, tarım ve eğitim sektöründeki başarılarının teknoloji firmalarının arge çalışmalarıyla daha da iyi noktalara geleceğini kaydeden Tatar, geleceğe hazırlanan gençlerden KKTC'yi sevmelerini ve kültürel değerlere önem vermelerini beklediğini belirtti.

Tatar, gençlerin dış güçlerin saldırılarına boyun eğmeyen, azimle bunlara direnen, bağımsız bir devlete, KKTC’ye, refah dolu bir yaşama ulaşmanın kolay olmadığını bilincinde yetişmesini de temenni etti.

Kişisel ilerleme için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini ancak, gençlerin tecrübe eksiklikleri nedeniyle manipülasyona ve kandırılmaya çok uygun olduğunu ifade eden Tatar, gençlerden “Devleti bir arada tutan büyük siyaseti” unutmamalarını istedi.

Dünyanın küresel anlamda çok yakınlaştığını kaydeden Tatar, bir süredir online çalışan gençlerin ülkelerine döndüğünü görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

1-4 Mayıs’ta düzenlenecek Teknofest’in ülke tanıtımı için de iş fırsatları için de harikalar yaratacağını belirten Tatar, sosyal ilişkilerin, sözünün eri olmanın ve gençlikte atılacak tohumların gelecek üzerindeki etkilerine örnekler verdi.

Ülkemiz için neler yapabiliriz?

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Eş Başkanı Doğuş Ertoprak da, birliklerinin kuruluş aşamasını anlatarak “ülkemiz için neler yapabiliriz” den yola çıktıklarını vurguladı.

Pandemi sonrasında 30-40 ile başladıkları oluşumlarının bugün 700 civarı üyesi olan bir birlik haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ertoprak, bundan sonra da ülkelerine ve gelecek nesillere faydalı olabilmek için çalışacaklarını belirtti.

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal ise, bu kongrenin kendisine güzel bir hoş geldin hediyesi olduğunu söyleyerek, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dijital dönüşümün ve teknolojinin tüm toplumların yeniden yapılanmasına sebep olduğunu belirten Dal, pandeminin dijitalleşme sürecini, bilgi ve paylaşımı hızlandırdığına işaret etti.

Dal, dijital dönüşümü yönetmenin en önemli bacağının gençler olduğunu ve bu nedenle de eğitimin her seviyesindeki kurumların bu dönüşümde çok önemli roller üstlendiğini kaydetti.

Yeni nesil üniversitelerde sadece eğitimin değil, girişimcilik, ARGE ve analitik konularının önem kazandığına değinen Dal, kültürel dinamiklerin de medyayla beraber gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirileceğini vurguladı.

Kaya: Gençler emin adımlarla geleceğe yürüyor

TC MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ise, konuşmasına 2 yıl önce yaşanan depremde hayatını kaybedenleri yad ederek başladı.

Eskişehirli bir edebiyat öğretmeni olduğunu belirten Kaya, müdürlük yaptığı yıllardan anılarını aktararak, o dönemden bugünlere çocukların ve gençlerin bakış açısının nasıl değiştiğini dile getirdi.

Kaya, güçlü bir millet olmak için bu dönüşümü kaçırmamak gerektiğini, 20 yıl sonra söz sahibi olacak gençlerin kültürel değerleri kaybetmeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inandığını belirtti.

