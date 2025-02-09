Cumartesi buluşması

Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Gazimağusa İlçe Binasında dün bakanlar ve milletvekilleri bir kez daha halka buluştu.

Etkinliğe UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, UBP’li bazı milletvekilleri, partililer ve bölge halkı katıldı. İlçe Başkanı Nahit Öncü tarafından çağdaş bir yapıya kavuşturulan Gazimağusa İlçe Binasının bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte kahveler içildi, sohbet edildi.

Bakanlar, etkinliğe katılan vatandaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerileri masaya yatırıldı.

UBP Gazimağusa İlçe Binasında her Cumartesi günü düzenlenen buluşmaların devam edeceği belirtildi.

