Gözler AB’nin kararında

Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan dönerin Avrupa Birliği’nden "geleneksel ürün adı" tescili alması için yapılan başvurunun yıl sonuna kadar olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu coğrafyasının insanlık tarihine sunduğu ve bugün dünyaca bilinen bir lezzet haline gelen dönerin AB'de tesciline ilişkin yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dönerin Avrupa Birliğinden (AB) " geleneksel ürün adı" tescili alması için 2022 yılında UDOFED olarak başvuruda bulunduklarını aktaran Emek, başvurunun ilanının Nisan 2024'te AB'nin resmi gazetesinde yayımlandığını, sonrasında 3 ay sürecek itiraz süresinin başlatıldığını anımsattı.

Emek, bu süreçte Almanya'nın da içinde bulunduğu 7 Avrupa ülkesinden teknik itirazların geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu itirazlarla ilgili söz konusu ülkelerdeki muhataplarımızla görüşüyoruz. İtirazlar, 'Siz döneri tescil ettiremezsiniz, döner sizin değildir.' şeklinde değil. Burada teknik itirazlar var. Yani başvurumuzda dönerin üretimine ve satış sürecine ilişkin kriterlere dair bazı üreticiler itirazda bulunmuş. Biz de kurduğumuz geniş ekiple bu taleplere göre başvurumuzu revize ediyoruz. Almanya ile uzlaştık. Diğer ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Onların kaygılarını gideriyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesi halinde dönerin 2025 yılı içerisinde AB tarafından tescil edilmesini öngörüyoruz."

