Müzik dolu bir gece yaşandı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği “Girne Arkın Group Fest 25” kapsamında, İspanyol sanatçı Buika ön-ceki akşam Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Etkinlik, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçı, güçlü sesi ve etkileyici yorumlarıyla hem duygusal hem de enerjik parçalar seslendirdi.

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Buika, sahne hakimiyeti ve sahneye yansıttığı enerjisiyle konserde yoğun ilgi gördü.

Belediye açıklamasında, Buika’nın repertuarında yer alan şarkıların izleyiciler tarafından coşkuyla karşı-landığı, konser boyunca sanatçının sahne performansı ve etkileşimlerinin geceyi daha da özel kıldığı ifade edildi.

Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konser, festival kapsamında kültür ve sanat etkinliklerine katkı sağlarken, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.



