‘Yeni eğitim yılına hazırız’

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında fiziki altyapıdan ders kitaplarına kadar tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bakan Nazım Çavuşoğlu şunları söyledi:

“2025-2026 eğitim-öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Yaklaşık 58 bin öğrencimiz ders başı yapacak. Fiziki altyapıdan ders kitaplarına kadar tüm hazırlıkları tamamladık. Görevimiz süresince 29 yeni okulu eğitime kazandırdık, 7 yeni okul için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 29 okulda güçlendirme sürecini tamamladık, 9 okulda çalışmalar sürüyor.

Tüm okullarımızda sınıf mevcutlarını 30 öğrenciyi aşmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Eğitim yatırımlarımız için toplam bir milyar 790 milyon TL kaynak ayırdık. Prefabrik sınıflar, öğrenci ve öğretmen donanımları, laboratuvarlar ve teknolojik altyapıyı güçlendirdik. Türkiye’nin desteği ve hayırseverlerin katkılarıyla okullarımızın donanımına yaklaşık 110 milyon TL kaynak kullandık.

İhtiyaç sahibi öğrencilerimize beslenme desteğini sürdürüyoruz ve geçen yıl 40 milyon TL kaynak aktardık. Ayrıca 427 bin ders kitabı ve kırtasiye malzemeleri pazartesi günü itibarıyla eksiksiz şekilde öğrencilere ulaştırılacak. Bu yıl 35 güvenlik görevlisi okullarda göreve başlayacak.”

