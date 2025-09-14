‘İletişim ve güven çok önemli’

Diyalog gazetesinin ‘Pazar konuğu’ olan Merit otelleri satış ve pazarlama koordinatörü Mehtap Erdem, kadın gözüyle turizm sektörünü değerlendirirken ‘iletişim ve güvenin’ çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Erdem; 15 yıllık meslek hayatında yaşadığı deneyimleri okurlarımızla paylaştı:

Soru: KKTC turizm sektörünü kadın gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Aslında kadın gözüyle baktığımda KKTC turizminin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim. Biz kadınlar biraz daha detaylara önem veriyoruz, daha çok misafir memnuniyetine odaklanıyoruz ve sürdürülebilirlik konusunu daha fazla önemsiyoruz. KKTC’nin doğası, tarihi, kültürü çok güçlü; ama bu gücün dünyaya daha iyi tanıtılması için kadınların bakış açısı büyük bir değer katıyor. Kadınlar sektörde daha çok yer aldıkça, hizmet kalitesi de artıyor ve destinasyonumuzun kendine has bir ruh kazanmasına katkı sağlanıyor.

Soru: ⁠ ⁠KKTC turizminin gelişiminde kadınların daha etkin olması sizce ne kazandırır?

Yanıt: Kadınların daha aktif olduğu bir turizm sektörü; misafir deneyimini kişiselleştirmede, sosyal sorumluluk projelerinde, çevreye duyarlı bir anlayış geliştirmede çok daha güçlü olur. Biz kadınlar iletişim kurmada, empati yapmada ve farklı kültürler arasında köprü olmada gerçekten başarılıyız. Bu yüzden, kadınların daha fazla söz sahibi olması hem turizmin ekonomik katkısını artırır hem de toplumsal gelişime destek verir.

Soru: Sizler için hangi alanlar daha önemli?

Yanıt: Ben özellikle üç noktayı çok önemsiyorum: sürdürülebilirlik, müşteri deneyimi ve pazarlama. Artık turizm sadece bugünü kurtarmak değil; geleceği planlamak zorunda. Kadınların uzun vadeli bakışı sürdürülebilir turizmi güçlendirir. Müşteri deneyimi konusunda da kadınların detaylara gösterdiği özen, misafirlerin kendini daha özel hissetmesini sağlıyor. Pazarlama tarafında ise yaratıcılığımız, KKTC’nin dünyada çok daha farklı ve güçlü bir marka olarak konumlanmasını sağlayabilir.

Soru: ⁠Kariyer yolculuğunuzda kadın olmanın avantajlarını ve zorluklarını nasıl yaşadınız?

Yanıt: Açıkçası her ikisini de fazlasıyla yaşadım. Zorluklardan başlayayım; bazı dönemlerde hızlı kararlar alınırken kadınların detaycı bakışı yanlış anlaşılabiliyor, görüşlerimiz geri planda kalabiliyor. Ama işin avantaj kısmına bakınca; empati, iletişim ve güven oluşturma konularında kadın olmanın büyük bir artısı var. Turizm tamamen insanla ilgili bir sektör. Bu yüzden misafirle, iş ortağıyla ya da ekip arkadaşlarımla kurduğum ilişkilerde bu özellikler bana her zaman çok şey kazandırdı.

Soru: ⁠Satış koordinatörü olarak bakış açınız işinize nasıl yansıyor?

Yanıt: Benim için satış sadece rakamlarla ilgili değil, aslında tamamen bir ilişki yönetimi. Doğru müşteriyi doğru deneyimle buluşturmak, güvene dayalı iş ortaklıkları kurmak ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmek… İşte burada kadın bakış açısı çok fark yaratıyor. Çünkü biz detaylara daha çok dikkat ediyoruz, ilişkilerde daha samimi ve güven verici olabiliyoruz. Bu da satışta başarıyı getiren en önemli faktörlerden biri oluyor.

Gençlere tavsiyeler

Soru: Genç kadınlara turizmde kariyer için ne tavsiye edersiniz?

Yanıt: En önemlisi kendilerine inanmaları. Turizm çok hızlı değişen, çok dinamik bir sektör. Öğrenmeye, gelişmeye ve yenilikleri takip etmeye çok açık olmak lazım. Ben genç kadınlara yabancı dil öğrenmeye, dijital araçları kullanmaya ve sektör trendlerini takip etmeye yatırım yapmalarını öneriyorum. Ama bir o kadar da empati ve iletişim becerilerini geliştirmeleri çok önemli. Çünkü turizmin özü insana dokunmak, onun gönlünde iz bırakabilmek. Cesaret ve bilgiyle hareket eden kadınlar bu sektörde kesinlikle yükselecektir.

Soru: ⁠ ⁠Kariyeriniz boyunca sizi en çok motive eden şey ne oldu?

Yanıt: Benim en büyük motivasyonum insanların hayatına dokunabilmek. Bir misafirin küçük bir isteğinin unutulmaz bir anıya dönüşmesine şahit olmak, bir iş ortağıyla kurduğumuz güven ilişkisinin yıllar boyunca sürmesi… İşte bunlar bana her zaman güç verdi. Çünkü günün sonunda turizm, sadece konaklama ya da satış değil; insan hayatına değer katmak demek.

Soru: KKTC turizminde en büyük hayaliniz nedir?

Yanıt: Benim en büyük hayalim, KKTC’nin global ölçekte bir marka haline gelmesi. Doğamız, tarihimiz, mutfağımız, kültürümüz çok güçlü. Kadın liderlerin öncülüğünde KKTC’yi sürdürülebilir turizmde örnek bir destinasyon haline getirmek en büyük hayalim. Uluslararası pazarda güçlü bir rekabet gücümüz olsun ama aynı zamanda kendi kimliğimizi de koruyalım istiyorum.