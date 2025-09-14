Herkes seferber oldu

Büyükkonuk’ta kayıp olarak aranan Orhan Ersoy, polis ekipleri tarafından bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, Ersoy’un önceki gün evinden ayrıldığı ve geri dönmediği bildirildi. Durumun polise saat 20.00 sıralarında bildirilmesi üzerine Polis ve Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı arama çalışması başlattı. Sivil Savunma Arama Kurtarma ekipleri, Ersoy’un en son Yedikonuk yolu üzerinde görüldüğü bilgisini alarak arama faaliyetlerini yürüttü. Polis, bölge halkı ve gönüllü dernekler DAAK, KARK, SAT ve KTAK da çalışmalara destek verdi.

Orhan Ersoy, Büyükkonuk’ta bir şahsa ait ağıl içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ersoy’un sağlıklı olduğu belirlendi. Polis, arama çalışmalarına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

