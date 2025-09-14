Yüksek miktar sorun oldu

Ercan Havaalanında çıkış işlemleri yapan N.M. (K-35) ve R.A.’nın(E-38) valizlerinde yapılan aramada gümrüksüz parfüm, fondöten, dudak kremi, koltuk altı rulosu ve çeşitli ziynet eşyaları tespit edildi. Ürünler emare olarak alınırken, zanlılar suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlıların valizlerinde ve evlerinde yapılan aramada toplam 162 parça kozmetik ürünü ve altın bulunduğu açıklandı.

Polis memuru,12 Eylül 2025’te saat 22.00 sıralarında havaalanının giden yolcu bölümünde şüpheli hareketlerde bulunan iki zanlının valizlerinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş kozmetik ürünler ve altın tespit edildiğini belirtti. Polis, iki valize bulunan ürünlerin çeşitli markalarda 48 adet parfüm, 44 adet fondöten, 28 adet koltuk altı rulosu ve 15 adet dudak kremi olduğunu açıkladı. Polis, ürünlerin ve altınların emare alındığını, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, aynı gün zanlılara ait Lefkoşa’da bulunan ikametgâhta da arama yapıldığını aktardı. Yapılan aramada 15 adet parfüm, 6 adet koltuk altı rulosu,2 adet yüz bakım kremi ve muhtelif altın olduğuna inanılan ziynet eşyalarının bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, Ercan’da kamera görüntülerinin tespit edilerek, inceleneceğini, zanlıların tasarrufunda bulunan altınların değer tespitinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan N.M., polisin araştırmasına yardımcı olacağını söyleyerek, “Pazartesi okullar başlıyor. İki çocuğum var, onları hazırlayıp okula göndermek için fırsat istiyorum” dedi.

Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Savcılık ise çocukların durumunun araştırıldığını, yakın akrabalarının onlarla ilgileneceğini mahkemeye aktardı.

