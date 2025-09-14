Çanta 3 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkemizde 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yaklaşık 58 bin öğrenci ile 6 bin 500 öğ-retmen, üç aylık yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak.

Yeni eğitim yılı için aileler forma, kırtasiye ve diğer okul ihtiyaçları için alışverişe yöneldi. Ancak vatandaşlar kırtasiye ücretlerinden yakındı.

Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; standart sırt çantaları bin 750 ile 2 bin TL arasında satı-lırken, çekçekli okul çantalarının fiyatı 2 bin 500 TL’den başlayıp 3 bin 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Defterler de öğrencilerin masraf kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor; fiyatlar 55 TL’den başlayıp 135 TL’ye kadar ulaşıyor.

Kalem fiyatları da çeşitlilik gösteriyor. Kurşun kalemler set halinde 110 TL’den satılırken, tekli kurşun kalemler 15-25 TL arasında değişiyor. Tükenmez kalem fiyatları ise kalitesine bağlı olarak 8 TL’den baş-layıp 50 TL’ye kadar çıkıyor. Silgiler 17-30 TL arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değişen bir fiyat aralığında satışa sunuluyor.

Veliler, özellikle kaliteli ve dayanıklı ürünleri tercih ederken, bazı aileler bütçesini zorlamamak için daha uygun fiyatlı ürünleri tercih ediyor. Kırtasiye masraflarının yanı sıra okul öncesi hazırlık sürecinde öğ-rencilerin kıyafet, ayakkabı ve diğer okul ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Bazı kırtasiye fiyatları:

Kurşun kalem: 15-25 TL

Tükenmez kalem: 8-50 TL

Silgi: 17-30 TL

Defter: 55-135 TL

Sırt çantası: bin 700-bin 900 TL arası

Çekçekşi okul çantası: 2 bin 500- 3 bin 250 TL arası