Trafik Denetçileri yarın görevde

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), trafikte can güvenliğini artırmak, sürücülere daha emniyetli bir yol ortamı sağlamak ve denetim ağını genişletmek amacıyla 15 Eylül 2025 itibarıyla “Gönüllü Trafik Denetçiliği Uygulaması”nı hayata geçiriyor. Gönüllü denetçiler, polis ekipleriyle koordineli çalışacak ve trafik güvenliği konusunda topluma rehberlik edecek. PGM, proje ile hem kazaların önlenmesini hem de trafikte sorumlu davranışların artırılmasını hedefliyor. Uygulamanın, halkın güvenli yol kullanım alışkanlıklarını geliştirmesi ve trafik kültürünün güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.



Gerekli eğitimle verildi

PGM’den yapılan açıklamada, proje kapsamında gönüllü trafik denetçilerine yönelik eğitim program-larının 6 ve 13 Eylül tarihlerinde Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlendiği belirtildi. Katılımcılara, gö-revlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler aktarıldı. Eğitimler, trafik kuralları, denetim teknikleri, iletişim becerileri ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsadı. Polis Genel Müdürlüğü, uygulamanın amacını trafikte yaşanan can kayıplarının en aza indirilmesi, trafik düzeninin daha gü-venli hâle getirilmesi ve toplumda trafik bilinci ile farkındalığın artırılması olarak açıkladı. Açıklamada, gönüllü denetçilerin hem sürücülere rehberlik edecekleri hem de trafik güvenliğine katkı sağlayacakları vurgulandı. PGM, projeye halkın katılımını ve iş birliğini çok önemli bulduklarını belirterek, gönüllü trafik denetçiliğinin ülkenin trafik kültürüne olumlu katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Polis, toplumun huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesinin artırılması için benzer projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini kaydetti.



