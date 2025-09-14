Birçok eksiklik tespit edildi

Gazimağusa’da bir inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan iskelenin çökmesi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ekipler denetim yaptı. Denetimler sonucunda inşaatta ciddi eksiklik-ler tespit edilerek faaliyetleri durduruldu.

Şirkete eksiklikleri gidermesi için süre tanındı.

Bakanlık açıklamasında, inşaat alanı çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmadığı, bina ve eklentilerde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan eksikliklerin bulunduğu ve mevcut uygulamaların İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ilgili tüzük maddelerine aykırı olduğu belirtildi. Bu nedenle yürütülmekte olan iki bina inşaatı tamamen durduruldu.

Hepimiz ortak bir sorumluluk taşıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, inşaat alanında yetkililerden bilgi aldı ve iş gü-venliği denetimlerinin süreceğini vurguladı.

Bakan Hasipoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Önceliğimiz her zaman çalışanların hayatıdır. İşçilerimizin güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önde gelir. Çalışma yaşamında hiçbir ihmale ve hiçbir eksikliğe müsamaha göstermeyeceğiz. Bu olay bize bir kez daha göstermiştir ki iş güvenliği kurallarına uymamak sadece yasa ihlali değil, insan hayatı-nı hiçe saymaktır. Bakanlık olarak sorumluluğumuz, işçilerimizin evlerine sağ salim dönmesini sağla-maktır. Bu yüzden denetimlerimizi artırıyor, risk gördüğümüz alanlarda anında müdahalede bulunu-yoruz. Beton dökümü sırasında kalıp iskelesinin çökmesinden kaynaklanan bu ihmali daha derin bir şekilde soruşturmaya devam ediyoruz.”

Hasipoğlu, “Şirketlere çağrımız nettir. Çalışanların can güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir eksiklik kabul edilmeyecektir. Kurallara uymayan ve gerekli önlemleri almayan işletmelere karşı en sert adımları at-maya devam edeceğiz.” şeklinde devam etti.

İş güvenliği kültürünün yalnızca devletin değil, işverenlerin ve çalışanların da sorumluluğu olduğunu belirten Bakan Hasipoğlu, “Hepimiz ortak bir sorumluluk taşıyoruz. İşverenin önlem alması, çalışanın da kurallara uyması gerekiyor. Ancak bu şekilde iş kazalarının önüne geçebiliriz. Bizim temel hedefimiz, sıfır iş kazasıdır” dedi.



