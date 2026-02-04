Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) çocuklara yönelik düzenlediği Şubat Atölyeleri devam ediyor. Çocuklara şubat tatilinde eğlenceli ve öğretici vakit geçirme fırsatı sunan atölye çalışmaları keyifli geçiyor.

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde yer alan Yaratıcı Ahşap Atölyesi’nde Aslı İzveren eğitmenliğinde çocuklar farklı bir deneyim yaşadı. Çocuklar, ahşaptan kuş yuvası yaptı, dış cephesini boyadı ve renkli kağıtlarla süsledi. Atölye çalışmalarının çeşitli alanlarda devam edeceği belirtildi.