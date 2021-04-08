Federasyon tezi bitti

Hurşide BAYBORA

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitler Derneği heyetini kabul etti. Tatar, konuşmasında, Erenköy mücahitlerinin canları pahasına özveri ile yaptıkları mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Erenköy’de şehit düşenlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Tatar, “şu anda aramızda olmayan eski Başbakanımız İrsen Küçük sizin derneğin ilk başkanı idi onu da rahmetle anıyorum. Gerek Erenköy’de gerek sonra yaşamlarını kaybetmiş olanlara rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Anavatan ve garantör ülke, ayrıca bu bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da daha önce söylediği gibi federasyon döneminin artık kapandığını, iki egemen devlet dendiğini artık bildiklerini ve Türkiye’nin kendilerine her türlü desteği verdiğini belirtti.

Cenevre’de Kıbrıs Türk halkının artık egemen eşitliğe dayalı, bağımsız, hür, özgür yaşam hakkına devam etmelerinde ısrarcı olduklarını söyleyeceklerini dile getiren Tatar, Cenevre’de dünya dili ile bu söylemleri aktaracaklarını belirtti.

“Bizi kimse başka bir evliliğe zorlayamaz”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizi kimse başka bir evliliğe zorlayamaz. Bu saatten sonra çeşitli federasyon görüşmelerinde hep o tükenmiş ve kaçırılmış fırsatlardan sonra bizi kimse bazı ekonomik rüşvetlerle Kıbrıs Türk halkını doğru yoldan şaşırtamaz. Kimse Kıbrıs Türk halkını Anavatan Türkiye’den kopartamaz” dedi.

Yılmaz: Belgesel için bütçe yok dendi…



Erenköy Mücahitler Derneği Asbaşkanı Ahmet Yıldırım da, konuşmasında, Erenköy’de verilen mücadeleyi anlatarak, ülkenin varoluşunda verdikleri hizmetleri aktardı.Kıbrıs’ta yaşanan olaylar ve Erenköy’e çıkarak gelecek nesillere vatan yaratmak için verdikleri mücadelede ölümden döndüklerini dile getiren Yıldırım, Erenköy mücadelesini Çanakkale’de verilen mücadeleye benzetti.Erenköy mücahidi olarak Erenköy mücadelesi belgeselinin yapılması için daha önce müracaat ettiklerini fakat bütçe olmadığından bu belgeselin yapılamadığını söyleyen Yıldırım, gösterime giren “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizinin eleştirilmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.Erenköy Mücahitler Derneği heyetine İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık da eşlik etti.

Tatar’dan sağlık çalışanlarına kutlama

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Dünya Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla hastane başhekimleri ve başhemşirelerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Tatar’a görüşmede, Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı eşlik ederken, görüşmeye Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhemşiresi Fatma Sökücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Süha Halil Akpınar ve Başhemşiresi Güliz Başaraner, Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Hıdıroğlu ve Başhemşiresi Bahar Türen katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, başhekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına özellikle Covid-19 salgınında sağlık sistemine sahip çıktıkları, özverili çalışmalar ve katkılar yaptıkları için teşekkür ederek, Dünya Sağlık Günü’nü kutladı.