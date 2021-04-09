Lute yarın geliyor

Kıbrıs sorunu hakkında Cenevre’de ay sonunda yapılacak gayri resmi toplantıya ilişkin beklentilerin düşük olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Beklentisiz Konferans” başlıklı haberinde Cenevre’de bu ay sonunda yapılacak gayri resmi 5’li konferansa yönelik beklentilerin düşük olduğunu yazdı.

Gazete Birleşmiş Milletler’in, konferansın gerçekleştirilmesinden üç hafta öncesinde, gayri resmi konferansa ilişkin beklentiler çıtasını oldukça düşük tuttuğunu belirtti.

Kıbrıs sorunundaki tezlerinde müdahil tarafların ortaya koyduğu istikrar ve ısrarın, gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute gerekse Güvenlik Konseyi üyelerinin, Cenevre’deki gayri resmi konferansın çok şey sunmayacağı değerlendirmesine sahip olduğunu yazan gazete Lute’un hafta sonu Ada’ya geleceğini de anımsattı.



Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Lute’un Kıbrıs’taki temasları sırasında, Cenevre görüşmesinin hazırlığına ağırlık vereceğini ayrıca taraflarla, mümkün olan minimum sonuç elde edilmesi konusunu ele alacağını yazdı.

Görüşmeler Pazar günü

Lute’un yarın Kıbrıs’a geleceğini yazan gazete, Pazar günü sabah saat 09.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, saat 14.30’da ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini belirtti.

Gayri resmi konferansa ilişkin programın, Lute tarafından katılımcılara gönderildiğini belirten gazete konferansın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in heyetlere vereceği yemekle başlayacağını, ertesi gün gayri resmi konferansa geçileceğini, bunu ise ikili görüşmelerin ardından ise yine konferansın takip edeceğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, diplomatik perde gerisinin, uzun zamandan beri, Lute’un, gayri resmi konferansın ardından görevinden ayrılacağı ihtimali konusuyla meşgul olmasına karşın Lute’un Nisan sonrasında da görevinde kalacağının görüldüğünü belirtti.

Gazete Bloomberg’in Lute’un 19 Mayıs sonrasında enerji şirketi Shell şirketinin icracı olmayan yönetim kurulu üyeliğine atanacağına ilişkin haberinin sorulması üzerine görevine normal bir şekilde devam edeceği yanıtını da verdiğini yazdı.