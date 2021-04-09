4 tüzük ve iki tasarı henüz yasallaşmadı

Suna ERDEN

Trafikte yol ve can güvenliğini düzenleyen birçok tüzük veya yasa Meclis onayını bekliyor.

Bunlardan biri olan ‘Sürüş Eğitimi ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’, trafiğe çıkacak kişilerin araç kullanma yetisi olup olmadığını belirliyor.

Tüzükte bazı ortopedi hastalarının, kontrol edilemeyen diyabeti olanların, Parkinson, alkol ve uyuşturucu bağımlılarının, belli bir yaşa gelen kişilerin ehliyet uzatmaları için doktor kontrolünden geçirilmesi şart koşuluyor.

Profesyonel sürücülerin 5, bunun dışında kalanların ise 10 yılda bir kontrolünden geçirilmesini düzenleyen tüzük, 2015 yılında beri Meclis onayını bekliyor.

‘Sürüş Eğitimi ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nün yanı sıra “Ehliyet, Sınav ve Sürüş Müfettişleriyle ilgili kuralları belirleyen tüzük, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik ( Değişiklik) Tüzüğü, Şoför Okulları ve Eğitmenlerle İlgili Esas ve Kıstasları düzenleyen tüzük de rafa kaldırıldı.

Cezaları düzenleyen yasa da bekletiliyor



Tüzüklerle beraber polisin yazdığı cezaları düzenleyen Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puan Yasası ile sürücülere uyuşturucu testi yapılmasını öngören Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasası da meclis onayını beklerken, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Dr. Mehmet Avcı, Pandemi nedeniyle tüzük ve yasalarla ilgili çalışmaların aksadığını dile getirdi.

Trafik Corona’dan daha tehlikeli

Avcı, “Trafik Corona’dan daha tehlikeli. Corona’dan dolayı verdiğimiz can kayıpları trafiğe verdiklerimizden daha az.

Yasa değişiklikleri olsaydı trafikte hayatını kaybedenlerin yarısı belki aramızda olacaktı. Bu nedenle pandemi trafikle ilgili yasal düzenlemelerin aksamasına bahane olarak gösterilmemeli” ifadelerini kullandı.

6 yıldır onay bekliyor

Mehmet Avcı, trafiğe çıkan tüm sürücülerin sağlık kontrolünden geçirilmesinin şart olduğunu ifade etti. Sağlık denetimini düzenleyen ‘Sürüş Eğitimi ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nün 2015 yılında Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini ve o tarihten beri Meclis onayını beklediğini kaydeden Avcı, dünyanın birçok ülkesinde sürücülerin belli yaştan sonra sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade ederek, KKTC’de bu uygulamanın olmadığını söyledi.

Avcı, “Ehliyet alanların ve uzatacak olanların mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. Tüzük, kamyon, taksi, otobüs, ağır vasıta kullanan profesyonel sürücülerin 5, normal salon araç kullananların ise 10 yılda bir kontrolden geçirilmesini düzenliyor. Ancak bizim ülkemizde ehliyet uzatmaları gelişi güzel yapılıyor” dedi.

Sağlık kontrolü şart

TKÖD Başkanı Avcı, bazı ortopedi hastalarının, kontrol edilemeyen diyabeti olanların, Parkinson, alkol ve uyuşturucu bağımlılarının, belli bir yaşa gelen kişilerin ehliyet uzatmaları halinde mutlaka doktor raporu sunması gerektiğini belirti. Avcı, “Hem sürücünün hem de diğer insanların hayatını tehlikeye atıyoruz” şeklinde konuştu.

Bağımlıların ehliyeti iptal edilmeli

Avcı, bunun yanı sıra alkol ve uyuşturucu bağımlılarının da ehliyetlerinin uzatılmasının belirli şartlara bağlanması gerektiğini ifade etti. “Uyuşturucuyla yakalanıyor, teminatla serbest kalıp trafiğe çıkıyor” diyen Avcı, “Bağımlıların ehliyeti iptal edilmeli. Tedavi olduğunu ispatlaması halinde o zaman yeniden sürüş hakkı tanınmalı” dedi.