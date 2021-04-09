12 milyon dolarlık borc silinecek

Türkiye’ye çalışma ziyareti için giden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la önceki gün de Türkiye Cumhuriyeti (TC) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Gerçekleştirilen temaslarda Türkiye’nin, KKTC’deki Toprak Ürünleri Kurumu’nun 12 milyon dolarlık borcunu silineceği açıklandı.

KKTC'de Covid-19 salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar da ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında toprak ürünleri alanında muadil şirketlerin iş birliği, arpa, buğday ve diğer yem hammaddelerinin uygun şekilde tedariki ve KKTC'deki üretim fazlası 350 ton çiğ sütün Türkiye'de değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'den KKTC'ye taşınan 70 milyon metreküp içme suyunun Geçitköy Barajı'yla tarım alanlarında da kullanımı için atılacak adımların değerlendirildiği görüşmede, Mesarya ve Güzelyurt ovalarının sulanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Birçok karar alındı



Öte yandan önceki gün Ankara’da resmi temaslarda bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü.Toplantıda, Bakanlık’ta yürütülen faaliyetler, iki bakanlık arasındaki iş birlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.İki bakanlık arasında yürütülen çalışmalarda, karşılıklı desteklerle var olan işbirliğinin geliştirilerek, ileriye taşınması konusunda anlayış birliğine varıldı.Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve TÜK’ün güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.TÜK’ün güçlendirilmesi ve kendine yüklenen misyonu gereği faaliyetlerini daha sağlıklı yürütülebilmesi adına 2008 yılında yapılan bir alımdan kaynaklanan 12 milyon dolarlık borcun TMO tarafından üstlenilmesi ve ilgili borcun TÜK’ün hesaplarından silinmesi karara bağlandı.Yine TÜK’le ilgili Haziran 2022 tarihine kadar, başta arpa olmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çalıştığı ürün gruplarında alımın yapılabilmesi ve bu alımların Türkiye Cumhuriyeti iç piyasasında yapıldığı koşullarda yapılması için mutabakata varıldı.