2 milyon 488 bin TL yardım yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay olarak öngörülen Covid-19 yardım ödeneğinin Mart ayı ödemesinin önceki gün gerçekleştiğini duyurdu.

Maliye Bakanı Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan kişilere %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan kişilere ise %10 ek yardım ödeneğinin ikinci kısmının ödendiğini, ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 488 bin, 542 TL olduğunu söyledi.

Sanayi Odası’ndan Oğuz’a ziyaret



Öte yandan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcilerini kabul etti.Verilen bilgiye göre; heyet, Maliye Bakanı Oğuz’a, sanayicilerin rekabet edebilmesi için ülke dışından gelen ürünlerle ilgili koruma talebini iletirken, elektrik teşvikleri ve navlun destekleri konularını masaya yatırdı.Ülke ekonomisi ile ilgili görüş alışverişinin de yapıldığı toplantının verimli geçtiği kaydedildi.